Украинского певца Владимира Дантеса и дизайнера Дашу Кацурину заметили вместе в Израиле.

В сети появилось видео, на котором они шли по улицам Тель-Авива. Так, Дантес шел спереди, а Кацурина за ним.

— Расследование закрыто. Дантес встречается с…, — написал автор видео.

Известно, что певец выступал в Израиле на благотворительном концерте. Очевидно, дизайнер решила поехать с ним.

Ранее Кацурина уже намекала, что находится в Тель-Авиве вместе с Дантесом. Она обнародовала фото, на котором ей заплетает косички мужчина — поклонники уверены, это Владимир.

На снимке дизайнер предстала в полупрозрачном лифчике.

Напомним, что в марте Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева объявили о разводе. Сейчас артистка встречается с экс-супругом Кацуриной — ресторатором Михаилом.