Украинского певца Владимира Дантеса и дизайнера Дашу Кацурину заметили вместе в Израиле.
В сети появилось видео, на котором они шли по улицам Тель-Авива. Так, Дантес шел спереди, а Кацурина за ним.
— Расследование закрыто. Дантес встречается с…, — написал автор видео.
@galkindariaСлухи точно подтвердились????♬ оригинальный звук — Дарья Галкина
Известно, что певец выступал в Израиле на благотворительном концерте. Очевидно, дизайнер решила поехать с ним.
Ранее Кацурина уже намекала, что находится в Тель-Авиве вместе с Дантесом. Она обнародовала фото, на котором ей заплетает косички мужчина — поклонники уверены, это Владимир.
На снимке дизайнер предстала в полупрозрачном лифчике.
Напомним, что в марте Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева объявили о разводе. Сейчас артистка встречается с экс-супругом Кацуриной — ресторатором Михаилом.