Дизайнер одягу Даша Кацуріна зацікавила користувачів новим знімком. На новому фото в Instagram їй заплітає кіски невідомий чоловік – ходять чутки, що це Дантес.

На знімку в соцмережі Даша красується в напівпрозорому ліфчику, прикриваючи свої груди смайлом. Праворуч від неї можна побачити чоловічі руки, які заплітають їй коси – татуювання на зап’ясті дуже нагадує малюнок на тілі Дантеса.

– Дозволила собі відпустку на кілька днів, – підписала публікацію Даша.

Варто зазначити, що Дантес також прокоментував знімок у своїй іронічній манері.

Зараз дивляться

– Блін, так боляче, що ніхто не помічає гнучкість володарки цього облікового запису. Хіба ви не бачите? Це оптична ілюзія, вона сама собі плете коси, як справжня українська жінка! – відповів Володимир.

Відомо, що знімок зробили в Тель-Авіві – а суто випадково в Ізраїлі зараз перебуває і Дантес, де дає свої концерти.

Користувачі мережі впевнені, що між Дашею та Дантесом не просто дружба – враховуючи, що на знімку Кацуріна у напівпрозорому ліфчику не соромиться показатися музикантові.

Коментарі під знімком явно дають зрозуміти, що інтригу зберегти Даші не вдалося:

Чи можна пожартувати про руки Дантеса?

Хіроманти всі вже тут?

Ну з Вовою ви були б найкрасивішою парою у світі. Без жартів. Куди поставити підпис у петиції?

За чотири хвилини суттєво зросла кількість пошукових запитів у Google – “руки Дантеса”.

Вово, виходь, ми знаємо, що це ти.

Зараз почнеться – скандали, інтриги, розслідування.

Вони вже не вперше підливають олії у вогонь – раніше у них помітили однакові каблучки після розлучень. Після цього Дантес проводжав Дашу на поїзд, а та надсилала йому повітряні поцілунки з вагона.