У співака Володимира Дантеса та його ймовірної коханої помітили однакові каблучки на безіменних пальцях.

Артисту все частіше приписують роман із ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна Дашею. Так, уважні шанувальники помітили, що молоді люди мають однакові прикраси.

В Instagram-stories Даша публікувала фото, на якому чітко видно на безіменному пальці каблучку, таке саме фанати побачили і в Дантеса.

Зараз дивляться

Можливо, що артист і Кацуріна так підтримують одне одного після розлучень, або ж в них справді роман.

Раніше Володимира і Дашу заскочили за спільним проведенням часу. Кацуріна показала кадри, на яких готує печиво разом із чоловіком. Обличчя його не видно, проте за татуюванням на руці шанувальники впізнали Дантеса.

Варто зазначити, що ексдружині Володимира Дантеса Наді Дорофєєвій шанувальники приписують роман із Михайлом Кацуріним. Так, закоханих нібито застукали в обіймах одне одного в Барселоні.