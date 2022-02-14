12 лютого в Україні відгримів національний відбір на Євробачення 2022. Проте скандали навколо нього не вщухають досі. Зокрема, українці незадоволені організацією конкурсу.

І можна було б пробачити Суспільному якийсь гріх, мовляв, прямий ефір, всяке буває. Але гріхів було так багато, що загальна картинка нагадує балаган.

Співвідношення ціни та якості

Згідно з даними на Prozzoro, у 2022 році Євробачення нам коштуватиме 20 873 281 грн. Багато хто відразу почав писати, що відбір на Євробачення стільки не коштував. Заради справедливості, у цю суму також входить запис резервного відео артиста, який поїде до Турину (це пов’язано з карантином), а також сама поїздка до Італії (витрати на номер конкурсанта, проживання команди).

До речі, це ще за умови, що частину витрат на себе беруть самі конкурсанти. Наприклад, учасниці Roxolana довелося власними силами шукати лазерну установку за тиждень до концерту.

– Так, на жаль, за тиждень до фіналу організатори сказали, що не мають можливості забезпечити нас лазерною установкою для номеру (хоча раніше ми все погодили і цієї проблеми не було). Оскільки без неї нам потрібно було б повністю змінювати структуру номеру, а у нас на це зовсім не було часу, ми прийняли рішення орендувати лазер для цього виступу, – заявила співачка у коментарі Фактам ICTV.

За словами Roxolana, лазер коштував $750.

Зі свого боку, режисер Олег Боднарчук зазначив, що 20 млн це забагато для такого шоу.

– І це в той час, коли по мережі ходить скрін з цифрою, в яку бюджету країни обійшлося це шоу: близько 20 млн грн. Це майже $700 тис. (премія Yuna – $250-300 тис., премія М1 – $500 тис. – цифри приблизні), – зазначив режисер.

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Чому картинка відбору на Євробачення 2022 не виглядала на 20 млн грн

Якщо вас заколисує в автобусі, то дивитися відбір точно не варто. Суддів знімали лише з одного ракурсу, кількість планів теж була не дуже різноманітною. Це таке, адже ми прийшли дивитись номери, а не на суддів. Однак тут також факап. Досить дивна зйомка була під час першого виступу Cloudless (його не публікували окремо). Напевно, було завдання зробити динамічну картинку, але вийшло відчуття, що камера просто труситься.

До речі, хлопці виходили першими й у них просто вирубився звук. Їм довелося виступати вдруге після всіх учасників.

А ось половину виступу Michael Soul вам у вічі просто б’є промінь світла.

Добре презентували номер гурту Our Atlantic, який справді нагадував ТБ минулого століття.

Також про погану зйомку говорив режисер Олег Боднарчук, котрий у своєму дописі прокоментував відбір на Євробачення.

– Багато думок та питань про організацію та зйомку. Головне: чому журі знімали з одного боку у профіль? Невже не можна було розробити декорацію з огляду на грамотну зйомку суддів? Машу майже не пов’язували зйомкою зі сценою, було враження, що вона веде зі свого будинку цей відбір. Упевнений, що фахівці зі зйомки ще багато додадуть. Це просто кричущі безграмотні речі, які навіть я бачу, – наголосив режисер.

Також були моменти, коли під час пауз звучав закадровий голос, тобто не глушилися мікрофони ведучих, а позаду Маші Ефросиніної виднілася людина, яка під час її мовлення займалася своїми справами.

Оголошення результатів

Цей момент під час відбору на Євробачення викликає у багатьох facepalm. На сцену спочатку вийшла Олена Волкова, яка є партнером PwC в Україні. Саме ця компанія є гарантом чесного голосування на відборі на Євробачення.

Зі сцени вона заявила, що крім неї результатів голосування ніхто не знає, і передала конверт із балами ведучим. А далі пішла химерна плутанина з боку Тимура Мірошниченка. Як він потім заявив, у конверті були одні цифри, а в навушник режисерка диктувала інші (як потім виявилося, вона переплутала стовпчики, і замість глядацьких балів почала диктувати остаточні результати). Але ж Волкова запевнила нас, що окрім неї, а відтак і ведучих, ніхто не знає балів? Дивно, але йдемо далі.

Напруження навіть не витримала табличка, на якій були зображені бали конкурсантів, вона просто зникла. Знову технічний збій.

І за підсумком найголовніший момент відбору вийшов зім’ятим, незрозумілим і сумбурним.

У мережі, до речі, з гумором сприйняли організацію шоу. А найбільше хейту прилетіло саме Тимуру, хоча насправді його провини там мінімум. Але й дивно довіряти людині за лаштунками, а не результатам в конверті, які нібито достовірно перевірили аудитори.

Скандал довкола переможниці

Скандал навколо переможниці відбору на Євробачення 2022 Аліни Паш не вщухає досі. І претензія не до пісні чи номера, а до її минулого. Головні звинувачення стосуються того, що дівчина у 2015 році їздила до РФ, планувала виступати там на фесті (концерт скасували через громадське обурення). А також їй приписують порушення одного з пунктів нацвідбору – поїздку до Криму через РФ, а не адмінкордон з Україною.

Головним доказом того, що до Криму артистка їздила через КПВВ Чаплинка, була її довідка із Держприкордонслужби. Проте спочатку активіст Сергій Стерненко заявив, що вона може бути підробленою, а згодом і Суспільне дало задню, мовляв, нічого не знаємо, керувалися лише цією довідкою. Ми також надіслали запит прикордонникам і чекаємо, що нам скажуть.

– Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі Євробачення з переможницею національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів, – повідомили у компанії.

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Друге місце на нацвідборі посів гурт Kalush Orchestra. На думку багатьох українців, саме ці хлопці мали б поїхати на Євробачення. До речі, саме глядачі дали їм найвищий бал – 8. А ось журі їх оцінили лише у 6 балів. Якщо Джамала та Тіна Кароль поставили їм високі оцінки, то Ярослав Лодигін – 3. Його суддівство – ще один привід для суперечок у мережі.

Загалом це ще далеко не кінець. Тому запасаємося попкорном, і чекаємо на продовження перипетій.