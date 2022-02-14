Суспільне просить ДПСУ перевірити довідку Аліни Паш про перетин кордону

Національна суспільна телерадіокомпанія України звернулася до Державної прикордонної служби для перевірки довідки наданої командою Аліни Паш про перетин кордону з Кримом.
У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку довідки, Суспільне просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.
– Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі Євробачення з переможницею національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів, – повідомили у компанії.
Раніше про підробку довідки Аліни Паш заявив громадський діяч Сергій Стерненко на особистій сторінці у Facebook. Він зазначив, що має серйозні та обґрунтовані підстави так стверджувати.
Нагадаємо, що переможниця нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш надала документ про легальний перетин кордону у 2015 році.
У ньому йдеться, що співачка перетинала кордон України через КПВВ Чаплинка 11 та 13 серпня 2015 року. За словами артистки, вона їздила в Крим до українців на весілля.