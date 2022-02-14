12 февраля в Украине отгремел национальный отбор на Евровидение 2022. Однако скандалы вокруг него не остывают до сих пор. В частности, украинцы недовольны организацией конкурса.

И можно было бы простить Суспільному какой-то грех, мол, прямой эфир, всякое бывает. Но грехов было такое количество, что общая картинка напоминает балаган. Обо всем по порядку в нашем обзоре.

Соотношение цены и качества

Согласно данным на Prozzoro, в 2022 году Евровидение нам обойдется в 20 873 281 грн. Многие сразу начали писать, что отбор на Евровидение сколько не стоил. Справедливости ради, в эту сумму также входит запись резервного видео артиста, который поедет в Турин (это связанно с карантином), а также сама поездка в Италию (расходы на номер конкурсанта, проживание команды).

Кстати, это при условии, что часть расходов на себя берут сами конкурсанты. К примеру, участнице Roxolana пришлось собственными силами искать лазерную установку за неделю до концерта.

– Да, к сожалению, за неделю до финала организаторы сказали, что у них нет возможности обеспечить нас лазерной установкой для номера (хотя раньше мы все согласовали и этой проблемы не было). Поскольку без нее нам пришлось бы полностью менять структуру номера, а у нас на это совсем не было времени, мы приняли решение арендовать лазер для этого выступления, — заявила певица в комментарии Фактам ICTV.

По словам Roxolana, лазер стоил $750.

Со своей стороны, режиссер Олег Боднарчук отметил, что 20 лмн это слишком много для такого шоу.

— И это в то время, когда по сети ходит скрин с цифрой, в которую бюджету страны обошлось это шоу: около 20 млн грн. Это почти $700 тыс. (премия Yuna – $250-300 тыс., премия М1 – $500 тыс. – цифры приблизительные), – отметил режиссер.

Почему картинка отбора на Евровидение 2022 не выглядела на 20 млн грн

Если вас укачивает в автобусе, то смотреть отбор точно не стоит. Судей снимали всего с одного ракурса, количество планов тоже было не сильно разнообразным. Это такое, ведь мы пришли смотреть номера, а не на судей. Однако и тут факап. Достаточно странная сьемка была во время первого выступления Cloudless (его отдельно не публиковали). Наверное, была задача сделать динамичную картинку, но получилось ощущение, что камера просто трясется.

Кстати, парни выходили первыми и у них дал сбой звук. Им пришлось выступать во второй раз уже после всех участников.

А вот половину выступления Michael Soul вам в глаза просто бьет луч света.

Хорошо презентовали номер группы Our Atlantic, который действительно напоминал ТВ прошлого столетия.

Также о плохой съемке говорил режиссер Олег Боднарчук, который в своем посте прокомментировал отбор на Евровидение.

— Много мнений и вопросов об организации и съемке. Главное: почему жюри снимали с одной стороны в профиль? Неужели нельзя было разработать декорацию с учетом грамотной съемки судей? Маша почти не связывалась съемочно со сценой, было впечатление, что она ведет из своего дома этот отбор. Уверен, что специалисты по съемке многое еще прибавят. Это просто вопиющие безграмотные вещи, которые даже я вижу, — отметил режиссер.

Также были моменты, когда во время пауз звучал закадровый голос, то есть не глушились микрофоны ведущих, а позади Маши Эфросининой виднелся человек, который во время ее вещания занимался своими делами.

Объявление результатов

Этот момент во время отбора на Евровидение вызывает у многих facepalm. Сначала на сцену вышла Елена Волкова, которая является партнером PwC в Украине. Именно эта компания выступает гарантом честного голосования на отборе на Евровидение.

Со сцены она заявила, что кроме нее результатов голосования никто не знает, и передала конверт с баллами ведущим. А далее последовала кромешная путаница со стороны Тимура Мирошниченко. Как он потом заявил, в конверте были одни цифры, а в наушник режиссер диктовала другие (как потом оказалось, она перепутала столбики, и вместо зрительских баллов начала диктовать окончательные результаты). Но ведь Волкова заверила нас, что кроме нее, а затем и ведущих, никто не знает баллов?

Странно, но идем дальше. Накал страстей даже не выдержала табличка, на которой были изображены баллы конкурсантов, она просто пропала. Снова технический сбой.

И по итогу самый главный момент отбора получился скомканным, непонятным и сумбурным.

В сети, кстати, с юмором отнеслись к организации шоу. А больше всего хейта прилетело именно Тимуру, хотя по сути его вины там минимум. Но и странно доверять человеку из-за кулис, а не результатам в конверте, которые якобы достоверно проверили аудиторы.

Скандал вокруг победительницы

Скандал вокруг победительницы отбора на Евровидение 2022 Алины Паш не остывает до сих пор. И претензия не к песне или номеру, а к ее прошлому. Главные обвинения касаются того, что девушка в 2015 году ездила в РФ, планировала выступать там на фесте (концерт отменили из-за общественного негодования). А также ей приписывают нарушение одного из пунктов нацотбора — поездку в Крым через РФ, а не админграницу с Украиной.

Главным доказательством того, что в Крым артистка ездила через КПВВ Чаплинка, была ее справка из Госпогранслужбы. Однако сначала активист Сергей Стерненко заявил, что она может быть поддельной, а затем и Суспільне дало заднюю, мол, ничего не знаем, руководствовались только этой справкой. Мы тоже отправили запрос пограничникам и ждем, что нам скажут.

– Суспільне не будет подписывать соглашение об участии в международном Песенном конкурсе Евровидение с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов, – сообщили в компании.

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Второе место на нацотборе заняла группа Kalush Orchestra. По мнению многих украинцев, именно эти ребята должны были бы поехать на Евровидение. Кстати, именно зрители дали им самый высокий балл — 8. А вот жюри их оценили только в 6 баллов. Если Джамала и Тина Кароль поставили им высокие оценки, то Ярослав Лодыгин — 3. Вот его судейство — еще один повод для споров в сети.

В целом, это еще далеко не конец. Поэтому запасаемся попкорном, ведь то ли еще будет.