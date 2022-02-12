Співачка Аліна Паш стала переможницею відбору на Євробачення 2022, який відбувся 12 лютого. Артистці дісталося право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в 2022 році у Турині (Італія).

Виконавиця виступила з піснею Тіні забутих предків та показала ефектний номер. Так, вона отримала від журі 8 балів, від глядачів 7, що загалом 15. Як користувачі мережі відреагували на перемогу Аліни Паш у відборі на Євробачення 2022 – далі в матеріалі.

Користувачі мережі розділилися на два табори, хтось вважає, що перемога Аліни була очевидною, оскільки вона талановита вокалістка, проте більшість зазначили, що хотіли б бачити іншого переможця.

Ганьба!

Ну, було очевидно. На жаль.

Не погоджуюся з такими результатами.

Що це за профанація з балами на аркуші? Класно журі злили Kalush, одного бала не вистачило.

Погодьтеся, це найкращий варіант із усіх можливих.

Найгірша представниця, яка лише могла бути.

Занижені оцінки Our Atlantic i Cloudless.

Це жах! Я в шоці! З самого початку її тягли! Все куплено! І організація прямого ефіру жах!

Вітаю! Бажаю перемоги!

Це розчарування.

Гідна перемоги.

Богиня!

Я розчарована.

Цього року Євробачення пройде повз мене. Навіть не цікаво, яке місце ми там займемо.

Люди проголосували за Калуша! Нічого не маю проти Аліни, але це зовсім не чесно!

Аліна найкраща!

Ганьба. Більше нічого сказати.

Упевнена, що Аліна гідно представить Україну в Турині.

Продажні!

Мені ще ніколи не було так прикро.

Злили Kalush!

Було очевидно. Не цікаво. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що ненависть до Аліни Паш спалахнула після того, як стало відомо, що в 2015 році вона відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.

Проте Суспільне заявило, що виступ Аліни Паш у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону був із боку України.

Сама Аліна на особистій сторінці в Instagram заявила, що ніколи не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон півострова з боку Росії.