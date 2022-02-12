Співачка Аліна Паш стала переможницею відбору на Євробачення 2022, який відбувся 12 лютого. Артистці дісталося право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в 2022 році у Турині (Італія).
Виконавиця виступила з піснею Тіні забутих предків та показала ефектний номер. Так, вона отримала від журі 8 балів, від глядачів 7, що загалом 15. Як користувачі мережі відреагували на перемогу Аліни Паш у відборі на Євробачення 2022 – далі в матеріалі.
Користувачі мережі розділилися на два табори, хтось вважає, що перемога Аліни була очевидною, оскільки вона талановита вокалістка, проте більшість зазначили, що хотіли б бачити іншого переможця.
- Ганьба!
- Ну, було очевидно. На жаль.
- Не погоджуюся з такими результатами.
- Що це за профанація з балами на аркуші? Класно журі злили Kalush, одного бала не вистачило.
- Погодьтеся, це найкращий варіант із усіх можливих.
- Найгірша представниця, яка лише могла бути.
- Занижені оцінки Our Atlantic i Cloudless.
- Це жах! Я в шоці! З самого початку її тягли! Все куплено! І організація прямого ефіру жах!
- Вітаю! Бажаю перемоги!
- Це розчарування.
- Гідна перемоги.
- Богиня!
- Я розчарована.
- Цього року Євробачення пройде повз мене. Навіть не цікаво, яке місце ми там займемо.
- Люди проголосували за Калуша! Нічого не маю проти Аліни, але це зовсім не чесно!
- Аліна найкраща!
- Ганьба. Більше нічого сказати.
- Упевнена, що Аліна гідно представить Україну в Турині.
- Продажні!
- Мені ще ніколи не було так прикро.
- Злили Kalush!
- Було очевидно. Не цікаво. – Пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що ненависть до Аліни Паш спалахнула після того, як стало відомо, що в 2015 році вона відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.
Проте Суспільне заявило, що виступ Аліни Паш у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону був із боку України.
Сама Аліна на особистій сторінці в Instagram заявила, що ніколи не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон півострова з боку Росії.