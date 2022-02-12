Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Музика

Злили Kalush: як українці реагують на перемогу Аліни Паш у відборі Євробачення

12 Лютого 2022, 23:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алина Паш

Співачка Аліна Паш стала переможницею відбору на Євробачення 2022, який відбувся 12 лютого. Артистці дісталося право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в 2022 році у Турині (Італія).

Виконавиця виступила з піснею Тіні забутих предків та показала ефектний номер. Так, вона отримала від журі 8 балів, від глядачів 7, що загалом 15. Як користувачі мережі відреагували на перемогу Аліни Паш у відборі на Євробачення 2022 – далі в матеріалі.

Користувачі мережі розділилися на два табори, хтось вважає, що перемога Аліни була очевидною, оскільки вона талановита вокалістка, проте більшість зазначили, що хотіли б бачити іншого переможця.

  • Ганьба!
  • Ну, було очевидно. На жаль.
  • Не погоджуюся з такими результатами.
  • Що це за профанація з балами на аркуші? Класно журі злили Kalush, одного бала не вистачило.
  • Погодьтеся, це найкращий варіант із усіх можливих.
  • Найгірша представниця, яка лише могла бути.
  • Занижені оцінки Our Atlantic i Cloudless.
  • Це жах! Я в шоці! З самого початку її тягли! Все куплено! І організація прямого ефіру жах!
  • Вітаю! Бажаю перемоги!
  • Це розчарування.
  • Гідна перемоги.
  • Богиня!
  • Я розчарована.
  • Цього року Євробачення пройде повз мене. Навіть не цікаво, яке місце ми там займемо.
  • Люди проголосували за Калуша! Нічого не маю проти Аліни, але це зовсім не чесно!
  • Аліна найкраща!
  • Ганьба. Більше нічого сказати.
  • Упевнена, що Аліна гідно представить Україну в Турині.
  • Продажні!
  • Мені ще ніколи не було так прикро.
  • Злили Kalush!
  • Було очевидно. Не цікаво. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що ненависть до Аліни Паш спалахнула після того, як стало відомо, що в 2015 році вона відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.

Проте Суспільне заявило, що виступ Аліни Паш у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону був із боку України.

Сама Аліна на особистій сторінці в Instagram заявила, що ніколи не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон півострова з боку Росії.

Читайте також:
Злили Kalush: як українці реагують на перемогу Аліни Паш у відборі ЄвробаченняЄвробачення 2022: результати голосування в фіналі відбору

Теги
Євробачення , Аліна Паш
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь