У Ліверпулі вже на повну триває підготовка до Євробачення 2023. Представники країн продовжують з’їжджатися в портове місто Великої Британії і проводять перші репетиції на сцені міжнародного пісенного конкурсу.

Представники України на Євробаченні 2023 дует Tvorchi вже також вирушив до Ліверпуля. Їхня репетиція відбудеться 4 травня.

Як у Ліверпулі відбулися перші репетиції перед Євробаченням 2023 – дивіться далі.

30 квітня на головну сцену конкурсу, вогні якої запалив король Чарльз III, вийшло 10 учасників. Репетиції почалися з представниці Норвегії Александри Меле.

Далі сцену випробували учасники від Мальти – інді-поп-гурт The Busker.

Наступними стали представники Сербії, Латвії та Португалії – співак Люк Блек, рок-гурт Sudden Lights, співачка Mimicat відповідно.

Шостими на сцену Євробачення 2023 вийшли учасники від Ірландії – гурт Wild Youth.

Наступна трійка складалася з представників Хорватії – рок-гурт Let 3, Швейцарії – співак Ремо Форрер, Молдови – виконавець Паша Парфеній.

Десятку першого дня репетицій закрила співачка Loreen, яка представить Швецію.

1 травня сцену також випробували 10 представників країн. Першою ця можливість випала учасниці від Ізраїлю Ноа Кірел.

За нею були представники Азербайджану, Чехії, Нідерландів і Фінляндії – дует TuralTuranX, гурт Vesna, дует Мія Ніколай і Діон Купе, і репер Käärijä відповідно.

Провели репетицію також учасники від Данії – співак Reiley, Вірменії – гурт Brunette, Румунії – виконавець Теодор Андрій, Бельгії – співак Gustaph.

Другий день репетицій завершив представник Кіпру – виконавець Ендрю Ламброу.

2 травня також тривають репетиції. На сцену Ліверпуля вже вийшла Естонія, яку представить співачка Alika, Ісландія – виконавиця Diljá, Греція – співак Віктор Вернікос, Польща – вокалістка Blanka, Словенія – інді-рок-гурт Joker Out, Грузія – Iru і Сан-Марино – Piqued Jacks..

Решта учасників продовжать репетиції в наступні дні. Загалом у Євробаченні 2023 бере участь 37 країн. Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня.

Дует Tvorchi ми побачимо вже у фіналі, оскільки у 2022 році Україна посіла перше місце на Євробаченні, що автоматично позбавляє представників нашої країни від участі в півфіналах.

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