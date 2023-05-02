В Ливерпуле уже вовсю идет подготовка к Евровидению 2023. Представители стран продолжают съезжаться в портовой город Великобритании и проводят первые репетиции на сцене международного песенного конкурса.

Представитель Украины на Евровидении 2023 дуэт Tvorchi уже также отправился в Ливерпуль. Их репетиция состоится 4 мая.

Как в Ливерпуле прошли первые репетиции перед Евровидением 2023 – смотрите далее.

30 апреля на главную сцену конкурса, огни которой зажег король Чарльз III, вышли 10 участников. Репетиции начались с представительницы Норвегии Александры Меле.

Далее сцену испробовали участники от Мальты — инди-поп-группа The Busker.

Следующими стали представители Сербии, Латвии и Португалии – певец Люк Блэк, рок-группа Sudden Lights, певица Mimicat соответственно.

Шестыми на сцену Евровидения 2023 вышли участники от Ирландии — группа Wild Youth.

Следующая тройка состояла из представителей Хорватии — рок-группа Let 3, Швейцарии — певец Ремо Форрер, Молдовы — исполнитель Паша Парфений.

Десятку первого дня репетиций закрыла певица Loreen, которая представит Швецию.

1 мая сцену также испробовали 10 представителей стран. Первой эта возможность представилась участнице от Израиля Ноа Кирел.

За ней последовали представители Азербайджана, Чехии, Нидерландов и Финляндии — дуэт TuralTuranX, группа Vesna, дуэт Мия Николай и Дион Купе, и рэпер Käärijä соответственно.

Провели репетицию также участники от Дании — певец Reiley, Армении — группа Brunette, Румынии — исполнитель Теодор Андрей, Бельгии — певец Gustaph.

Второй день репетиций завершил представитель Кипра — исполнитель Эндрю Ламброу.

2 мая также продолжаются репетиции. На сцену Ливерпуля уже вышла Эстония, которую представит певица Alika, Исландия — исполнительница Diljá, Греция — певец Виктор Верникос, Польша — вокалистка Blanka, Словения — инди-рок-группа Joker Out, Грузия — Iru и Сан-Марино – Piqued Jacks.

Остальные участники продолжат репетиции в последующие дни. Всего в Евровидении 2023 участвует 37 стран. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Дуэт Tvorchi мы увидим уже в финале, поскольку в 2022 году Украина заняла первое место на Евровидении, что автоматически избавляет представителей нашей страны от участия в полуфиналах.

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