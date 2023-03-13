Дует Tvorchi виступатимуть на Євробаченні 2023 року під номером 19. Це стало відомо після жеребкування виступу представників країн у Ліверпулі під час зустрічі глав делегацій конкурсу.

Жеребкування провів супервайзер Євробачення Мартін Остердаль. Тепер українцям потрібно запам’ятати число 19, щоб голосувати за наших представників у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі.

Нагадаємо, що Tvorchi автоматично потрапили до фіналу завдяки перемозі Kalush Orchestra 2022 року. І нехай Євробачення 2023 року проводиться не в Україні через повномасштабну війну з Росією, наш дует покаже себе у фіналі, разом із представниками великої п’ятірки.

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Утім, нещодавно артисти почали переживати через те, що Tvorchi можуть не випустити за кордон. Усе через нещодавній скандал з українськими музикантами, яких випустили з України, та вони не повернулися.

Через деякий час у Мінкульті заявили, що допоможуть групі Tvorchi поїхати в промотур Євробачення, а тому в них буде можливість виступити в столиці Кенії Найробі. Також артистам допоможуть поїхати і на сам конкурс, оформивши всі необхідні для виїзду документи.