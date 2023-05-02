Український гурт Tvorchi вирушив на Євробачення 2023 з Києва. Представники України готові з’явитися в Ліверпулі, щоб гідно виступити на головній сцені конкурсу.

Про відправлення заявили в Укрзалізниці. Підприємство показало дует на центральному вокзалі Києва на платформі біля поїзда Київ-Хелм. Артисти також потішили шанувальників імпровізованою автограф-сесією в очікуванні відправлення. Дуету побажали вдало виступити та повернутися до Києва з головною статуеткою Євробачення 2023.

– Бажаємо хлопцям успіху та перемоги, і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, як і минулого року, – заявили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що підготовка до Євробачення 2023 у Великій Британії йде повним ходом. Повноцінні репетиції на сцені почалися ще 30 квітня. Що стосується нашого дуету, то Tvorchi підготуються на сцені Ліверпуля вже 4 травня.

Tvorchi – не єдині українські музиканти, які виступлять на сцені у Великій Британії. У фіналі в якості гостей з’являться Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка.

Під питанням тільки виступ Руслани на Євробаченні 2023. За останніми даними, артистка не з’явиться на сцені в Ліверпулі, і навіть не співатиме в Києві для трансляції.