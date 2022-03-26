Російський репер Face (Іван Дремін) видалив усі свої треки з російських платформ. Таким чином музикант вкотре заявив про свою позицію проти війни Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

– На російських стрімінгових платформах моєї музики більше немає. Мені важко про це повідомляти, але я не маю морального права працювати з продержавними музичними сервісами, враховуючи ситуацію, що склалася, – заявив Face на своїй сторінці в одній російській соцмережі.

Нагадаємо, що Face активно виступає проти війни. У тому, що відбувається зараз на території України, російський виконавець звинувачує Кремль. Іван також упевнений, що вина лежить на російському народі, який не думає своєю головою. На тлі війни він залишив Росію, і не планує повертатись.

Крім критики Росії та дій її керівників, Face хоче допомогти й фінансово. 27 березня у Варшаві пройде благодійний концерт, на якому виступатимуть репери, які підтримали нашу країну. Крім Face, у ньому візьмуть участь T-fest, Нерви, Вульгарна Моллі, Makrae і Barz.

Колега Дрьоміна, російський Oxxxymiron провів перший благодійний концерт на підтримку українців, де зібрав понад $30 тис., які підуть на допомогу нашій країні.