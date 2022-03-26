Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Репер Face видалив усі свої треки з російських платформ: відмовився від грошей на крові

26 Березня 2022, 15:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Face

Російський репер Face (Іван Дремін) видалив усі свої треки з російських платформ. Таким чином музикант вкотре заявив про свою позицію проти війни Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

– На російських стрімінгових платформах моєї музики більше немає. Мені важко про це повідомляти, але я не маю морального права працювати з продержавними музичними сервісами, враховуючи ситуацію, що склалася, – заявив Face на своїй сторінці в одній російській соцмережі.

Face

Нагадаємо, що Face активно виступає проти війни. У тому, що відбувається зараз на території України, російський виконавець звинувачує Кремль. Іван також упевнений, що вина лежить на російському народі, який не думає своєю головою. На тлі війни він залишив Росію, і не планує повертатись.

Крім критики Росії та дій її керівників, Face хоче допомогти й фінансово. 27 березня у Варшаві пройде благодійний концерт, на якому виступатимуть репери, які підтримали нашу країну. Крім Face, у ньому візьмуть участь T-fest, Нерви, Вульгарна Моллі, Makrae і Barz.

Колега Дрьоміна, російський Oxxxymiron провів перший благодійний концерт на підтримку українців, де зібрав понад $30 тис., які підуть на допомогу нашій країні.

Читайте також:
Олівер ФелпсЗірка Гаррі Поттера підтримав Україну, придбавши футболку від Усика

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь