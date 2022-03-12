Російський репер Face (Іван Дрьомін) заявив, що війна в Україні шокувала його, і він досі не може повірити в те, що відбувається.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Face каже, що серед оточення є люди, які схвалюють війну в Україні.

– А що ще гірше, то це те, що з іншого боку країна, яку я теж дуже люблю. Чи не єдиний вільний куточок, який є в тих краях. Я завжди з радістю приїжджав до України, – розповів Face.

За його словами, він неодноразово виступав в Одесі, Харкові, Дніпрі, Києві.

У тому, що відбувається зараз на території України, російський виконавець звинувачує Кремль.

– Майже сім років я боровся із владою за виживання мого музичного проєкту, але програв битву. Ці люди так і не змогли сказати мені у вічі, що я їхній ворог. Вони називають себе носіями російського духу, але вони труси, набиті іноземними банкнотами. Вони займаються метушнею за твоєю спиною, вставляючи тобі палиці в колеса, загрожують організаторам та майданчикам, а потім кажуть у ЗМІ, що брехун це ти, – розповів Іван Дрьомін.

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За його словами, провина лежить і більшій частині російського народу, адже вони не думають власною головою. А зараз зовсім вигадали собі нову свастику.

– Бачив би вас усіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, підступно напавши рано-вранці на братську країну, яка у 28,5 раза менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати, – написав музикант.

А ще у тому, що зараз відбувається на території України, репер Face звинувачує себе, всю інтелігенцію, всіх музикантів. Звинувачує саме за те, що були недостатньо сміливими, а може боялися чи навіть лінувалися щось зробити.

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Музикант закликав РФ та російську армію одуматися та припинити руйнування українських міст та людських життів. Ще він вибачається у всього народу України за ті страждання, які завдала Росія.

Щодо кар’єри артиста, то він виїхав із РФ і більше не збирається туди повертатися

– Тому що мене та моїх близьких вижили, вижили з власного будинку, з власної землі, вижила ваша держава і вижив наш народ, якому абсолютно по**й на все, поки вистачає грошей на бутерброд з маслом, – підсумував російський репер.

Фото: Іван Дрьомін