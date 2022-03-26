Российский рэпер Face (Иван Дремин) удалил все свои треки с российских платформ. Таким образом музыкант в очередной раз заявил о своей позиции против войны России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

— На российский стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию, — заявил Face на своей странице в одной российской соцсети.

Напомним, что Face активно выступает против войны. В том, что происходит сейчас на территории Украины российский исполнитель винит Кремль. Иван также уверен, что вина лежит на российском народе, который не думает своей головой. На фоне войны он покинул Россию, и не планирует возвращаться.

Помимо критики России и действий ее руководителей, Face хочет помочь и финансово. 27 марта в Варшаве пройдет благотворительный концерт, на котором выступят рэперы, поддержавшие нашу страны. Помимо Face, в нем примут участие T-fest, Нервы, Пошлая Молли, Makrae и Barz.

Коллега Дремина, российский Oxxxymiron провел первый благотворительный концерт в поддержку украинцев, где собрал более $30 тыс., которые пойдут на помощь нашей стране.