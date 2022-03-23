Британський актор та зірка Гаррі Поттера Олівер Фелпс придбав футболку з колекції бренду боксера Олександра Усика з українською символікою.

У такий спосіб Фелпс вирішив підтримати Україну, оскільки всі кошти, отримані від продажу лімітованих речей, підуть на допомогу українцям, які постраждали від ворожих дій російської армії.

– Я приєднуюся до Олександра Усика, аби цією лімітованою лінійкою одягу допомогти українцям. Всі зароблені кошти будуть передані на допомогу українцям, – написав Олівер.

Варто зазначити, що на футболці зображені синьо-жовті боксерські рукавички та герб України. Актор радить й іншим користувачам мережі долучитися до його ініціативи.

Вартість такої футболки із українською символікою на сайті Represent.com становить $33.

Раніше Україну підтримав американський письменник Стівен Кінг, який відмовився випускати свої нові книги в Росії. Він більше не співпрацюватиме з російським видавництвом за всіма новими контрактами.