Британський актор та зірка Гаррі Поттера Олівер Фелпс придбав футболку з колекції бренду боксера Олександра Усика з українською символікою.
У такий спосіб Фелпс вирішив підтримати Україну, оскільки всі кошти, отримані від продажу лімітованих речей, підуть на допомогу українцям, які постраждали від ворожих дій російської армії.
– Я приєднуюся до Олександра Усика, аби цією лімітованою лінійкою одягу допомогти українцям. Всі зароблені кошти будуть передані на допомогу українцям, – написав Олівер.
Варто зазначити, що на футболці зображені синьо-жовті боксерські рукавички та герб України. Актор радить й іншим користувачам мережі долучитися до його ініціативи.
Вартість такої футболки із українською символікою на сайті Represent.com становить $33.
Раніше Україну підтримав американський письменник Стівен Кінг, який відмовився випускати свої нові книги в Росії. Він більше не співпрацюватиме з російським видавництвом за всіма новими контрактами.