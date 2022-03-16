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Oxxxymiron у Стамбулі зібрав $30 тис. для українців

16 Березня 2022, 10:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Oxxxymiron у Стамбулі зібрав $30 тис. для українців
Джерело: Depositphotos

Російський репер Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) провів свій перший благодійний концерт на підтримку українців. Виступ музиканта відбувся ввечері, 15 березня, в Стамбулі.

У Twitter Oxxxymiron написав, що зібрав понад $30 тис. Усі отримані гроші артист відправить на допомогу біженцям із України.

– Russians Against War! Уже зібрали понад $30 тис. донатами та квитками, – написав репер.

Раніше ми писали, що Oxxxymiron проведе серію благодійних концертів Russians Against War. Перший концерт пройшов у турецькому Стамбулі, і транслювався в Instagram, Twitch та YouTube.

Артист зазначив, що в самій Росії такий концерт він провести не може, оскільки всім, хто виступає проти війни, загрожує кримінальне переслідування.

Oxxxymiron – один із тих російських зірок, які не бояться виступати проти війни, оскільки його голова не просякнута пропагандою і він тверезо оцінює ситуацію.

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Теги
Благодійність , Війна в Україні
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