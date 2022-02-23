Українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка живе та працює в Росії, вирішила висловитися щодо війни між двома країнами.

В Instagram Регіна опублікувала фото, на якому постала разом із чоловіком, співаком Владом Топаловим, який родом із Москви та їхнім сином – трирічним Михайлом.

На сімейному фото вона розмістила прапори України ти Росії. Біля себе – прапор України, а біля чоловіка – прапор Росії. На долоньках сина разом лежать обидва ці прапори.

– Господи, нехай наші діти живуть у мирний час, у мирному суспільстві, сповненому любові та порозуміння! – написала під знімком Регіна.

Очевидно, Регіна хотіла висловити надію на те, що Україна та Росія зможуть налагодити стосунки та припинити війну, яка триває вже протягом восьми років.

Примітно, що Тодоренко закрила можливість коментувати публікацію, можливо, вона передбачила, що на неї обрушиться хвиля хейту.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Останнім часом ведуча живе у Росії, де в 2018 році вийшла заміж за Влада Топалова.

Тодоренко приїжджала в Україну в березні 2021 року. Тоді вона опублікувала сімейне фото з аеропорту та сказала, що майже півтора роки не обіймала рідних.

В Україну ведуча приїжджала з сином, оскільки її чоловік перебуває в базі Миротворець за участь у пропагандистських заходах на території оккупованого РФ Криму.

Підтримку Україні висловили не лише зірки нашого шоу-бізнесу, а й закордонного.

Так, голлівудська акторка Кетрін Винник не стала мовчати в той час, коли Росія загрожує Україні повномасштабною війною.

Вона поділилася фотографією, на якій постала у вишиванці, а в Instagram-stories опублікувала відео з українським прапором і гімном.

Підтримала Україну й американська співачка Шер. На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост та назвала Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.