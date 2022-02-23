Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, решила высказаться насчет войны между двумя странами.

В Instagram Регина опубликовала фото, на котором предстала вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, который родом из Москвы и их сыном — трехлетнем Михаилом.

На семейном фото она разместила флаги Украины и России. Возле себя – флаг Украины, а возле мужа – флаг России. На ладошках сына вместе лежат оба эти флага.

— Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания! — написала под снимком Регина.

Очевидно, Регина хотела выразить надежду на то, что Украина и Россия смогут наладить отношения и прекратить войну, которая длится уже на протяжении восьми лет.

Примечательно то, что Тодоренко закрыла возможность комментировать публикацию, возможно, она предусмотрела, что на нее обрушится волна хейта.

Напомним, что Регина Тодоренко родилась в Одессе. В последнее время ведущая живет в России, где в 2018 году вышла замуж за Влада Топалова.

Тодоренко прилетала в Украину в марте 2021 года. Тогда она опубликовала семейное фото с аэропорта и сказала, что почти полтора года не обнимала родных.

В Украину ведущая прилетала с сыном, поскольку ее супруг находится в базе Миротворец за участие в пропагандистских мероприятиях на территории окупированного РФ Крыма.

Поддержку Украине выразили не только звезды нашего шоу-бизнеса, но и зарубежного.

Так, голливудская актриса Кэтрин Винник не стала молчать в то время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной.

Она поделилась фотографией, на которой предстала в вышиванке, а в Instagram-stories опубликовала видео с украинским флагом и гимном.

Поддержала Украину и американская певица Шер. На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.