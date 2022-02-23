Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник не стала мовчати в той час, коли Росія загрожує Україні повномасштабною війною. Зірка знову публічно підтримала нашу країну.

У своєму Instagram Кетрін опублікувала архівний знімок, зроблений в Києві. В кадрі акторка позує у сорочці-вишиванці. Її волосся заплетене в косу навколо голови, а на обличчі макіяж із акцентом на губи. Це фото було зроблено в серпні 2021 року, тоді Винник зустрічалася зі скаутами.

– Підтримую Україну, – підписала вона фото.

Підписники акторки не залишилися осторонь і також висловили свою підтримку Україні.

Мирна, суверенна, незалежна держава.

З Україною в серці!

Молюся за українців!

Не треба стояти осторонь, не треба мовчати!

Дякуємо за підтримку!

Назавжди Україна! – Пишуть у коментарях Кетрін Винник.

В Instagram-stories Кетрін опублікувала відео з прапором України та державним гімном.

Згодом зірка оприлюднила ще одне фото, яке зроблено в дзеркалі. На ньому Винник також постала у вишиванці, а талію підкреслила поясом.

– Підтримую свою Батьківщину. Підтримую Україну, – підписала вона кадр.

Голлівудська зірка регулярно висловлює свою підтримку Україні. Так, 16 лютого, в День єднання Кетрін Винник опублікувала фото на тлі банера про 30 років незалежності України.

Варто зазначити, що Кетрін до восьми років розмовляла лише українською мовою, навчалася в українськомовній школі в Торонто і відвідувала українську католицьку церкву.

Акторка стала відомою завдяки ролям у таких стрічках як Кістки, Вікінги, Дивні фантазії Чарлі Свона III, Темна вежа, Заступник та Фальшивомонетник.