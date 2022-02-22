21 лютого Росія визнала нібито незалежність псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”. Весь світ засудив це рішення, а українці висміяли та розкритикували вибір Путіна.

Наші зірки також відреагували на ситуацію – багато хто підтримав Україну та її мешканців, а також закликав усіх об’єднатися, адже згуртованість українців зараз особливо потрібна. Головний посил на сьогодні – потрібно не панікувати, і всіляко допомагати тим, хто цього потребує.

Так, українська телеведуча Маша Єфросиніна розкритикувала Путіна, а також приєдналася до підтримки України хештегом #standwithukraine.

– Коли прослухала найкінченіший урок з історії… Хто-небудь, оновіть учителю календар та глобус! – заявила зірка в Instagram.

Шоумен Юрій Горбунов нагадав українцям, що не треба боятися та панікувати, а також назвав Путіна карликом.

– Страх і паніка – найкращі союзники божевільного карлика! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога і правоту робить нас найсильнішими у світі! Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє та зберігаємо спокій!! Слава Україні!! – опублікував пост Юрій у Instagram.

Співачка Аліна Паш також відреагувала на ситуацію в світі. Україна не залежить від інших країн і тим більше від Росії. Наша країна має свою історію, мову, культуру, націю та територію.

– Україна не частина Росії – цього ніколи не було і ніколи не буде, – йдеться у повідомленні.

На офіційній сторінці гурту Бумбокс з’явилися архівні кадри з виступів у клубах Донецька та Луганська 2006, 2007 та 2012 років.

– Донецьк та Луганськ були, є і завжди будуть Україною, – підписали учасники групи знімки.

Співачка Ольга Цибульська приєдналася до підтримки України. Вона закликала українців не панікувати, продовжувати робити свою справу, об’єднатися та допомагати своїй армії.

Телеведучий та шоумен Григорій Решетник також вірить у силу та єдність України та народу.

Український журналіст Олексій Суханов зізнався, що для нього наразі не існує Росії, де народився та жив до 2014 року. Він відмовився від минулого, але бачить своє майбутнє в Україні.

Музичний дует TamerlanAlena нагадав українцям у Instagram, що разом ми – сила.

Фітнес-тренер Боржемська Марина також закликала українців об’єднуватися й вірити у мир у кожному домі – від Донецька до Львова.

Телеведуча Катерина Осадча також закликала всіх не панікувати та берегти Україну.