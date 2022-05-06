У четвер, 5 травня, у віці 77 років помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Він здобув популярність завдяки романам та повістям, які створював разом зі своєю дружиною Мариною.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, після чого працював психіатром. Мав ступінь кандидата біологічних наук.

Він відкрив у собі талант сценариста наприкінці 1970-х років, коли створив свій перший великий детективний роман Симфонія. У 1989 році Сергій закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії на сценарному факультеті, а ще раніше отримав членство в Союзі кінематографістів СРСР (1987) та Союзі письменників СРСР (1983).

У 1987 році разом із режисером та оператором став лауреатом Національної премії ім. Т. Г. Шевченка за науково-популярний фільм Зірка Вавилова.

Із майбутньою дружиною Дяченко познайомився на початку 1990-х. До співпраці із Мариною він опублікував книгу Золотий дощ (1982), до якої увійшли оповідання та повість українською мовою.

Далі він працював переважно над україномовними кіносценаріями Жах (1991), Крутіж (1992), Оксамит і залізо (1994).

Перший спільно виданий роман фантастів Брамник (1994), як і Авантюрист (2000), були написані в жанрі класичного фентезі. Але вже починаючи із роману Шрам (1996), Дяченки показали себе як майстри опису характеру людини.

Найвідоміші роботи фантастів – трилогія Відьомська доба (1997–2020), цикл Вишеньки, дилогія Vita Nostra (2007, 2021), а також сценарій до фільму Заселений острів (2008). Останньою спільною книгою письменників був роман у повістях Масштаб, перша частина якого вийшла у Світі фантастики.

Сергій та Марина — лауреати великої кількості літературних премій у жанрі фантастики, а також членами письменницьких спілок України та РФ. Зокрема, їх було визнано найкращими письменниками-фантастами Європи на Всесвітніх та Всеєвропейських зборах фантастів Єврокон – 2005, що проходили у Глазго.

У 2009 році письменники переїхали із Києва до Москви, а за чотири роки – до США (штат Каліфорнія).

Нагадаємо, що про смерть Сергія Дяченка повідомила його дружина Марина, проте причину вона не вказала.