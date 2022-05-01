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Художниця-шістдесятниця Любов Панченко померла після голодування в окупованій Бучі

1 Травня 2022, 07:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Художниця-шістдесятниця Любов Панченко померла після голодування в окупованій Бучі

Українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко померла на 85-му році життя після місяця голодування в окупованій Бучі.

Про смерть Любові Панченко повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

– На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

 

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її картини приховували. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали, – написав він.

Раніше стало відомо, що під час російської окупації Любов Панченко залишилася у Бучі. Місяць голодування виснажив жінку, вона стала лежачою. Після деокупації Бучі Панченко привезли до однієї з лікарень Києва.

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Теги
Буча, Війна в Україні, Художниця
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