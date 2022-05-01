Українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко померла на 85-му році життя після місяця голодування в окупованій Бучі.

Про смерть Любові Панченко повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

– На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її картини приховували. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали, – написав він.