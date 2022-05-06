Помер відомий український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Про смерть легенди заявила його дружина Марина Дяченко – за її словами, він помер 5 травня.

– Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022 року, – підписала фотографію вдова.

Відомо, що Сергій Дяченко народився у Києві. Все своє життя він присвятив фантастичним романам та повістям, які створював разом зі своєю дружиною – вони написали 25 романів, десятки повістей та оповідань, а також кілька дитячих книг. Свій перший великий твір він написав у 70-х роках – це був детективний роман Симфонія.

Марина та Сергій Дяченки – лауреати численних престижних нагород у жанрі наукової фантастики. Багато їхніх романів здобули престижні нагороди, а на загальноєвропейській конференції фантастів Єврокон-2005 у Глазго разом із парою визнано найкращими письменниками-фантастами Європи.

Серед найвідоміших робіт письменника – трилогія Відьомська доба, дилогія Vita Nostra, сценарій до фільму Заселений острів.

У Сергія залишилася донька Анастасія від дружини Марини – вона народилася у 1995 році.