В четверг, 5 мая, в возрасте 77 лет умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. Он обрел популярность благодаря романам и повестям, которые создавал вместе со своей женой Мариной.

Сергей Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт, после чего работал психиатром. Имел степень кандидата биологических наук.

Он открыл в себе талант сценариста в конце 1970-х, когда создал свой первый великий детективный роман Симфония. В 1989 году Сергей окончил Всероссийский государственный институт кинематографии на сценарном факультете, а еще раньше получил членство в Союзе кинематографистов СССР (1987) и Союзе писателей СССР (1983).

В 1987 году вместе с режиссером и оператором стал лауреатом Национальной премии им. Т. Г. Шевченко за научно-популярный фильм Звезда Вавилова.

С будущей супругой Дяченко познакомился в начале 1990-х. До сотрудничества с Мариной он опубликовал книгу Золотой дождь (1982), в которую вошли рассказы и повесть на украинском языке.

Далее он работал преимущественно над украиноязычными киносценариями Ужас (1991), Крутиж (1992), Бархат и железо (1994).

Первый совместно изданный роман фантастов Брамник (1994), как и Авантюрист (2000), были написаны в жанре классического фэнтези. Но уже начиная с романа Шрам (1996) Дяченко показали себя как мастера описания характера человека.

Самые известные работы фантастов – трилогия Ведьмин век (1997–2020), цикл Вишенки, дилогия Vita Nostra (2007, 2021), а также сценарий к фильму Заселенный остров (2008). Последней общей книгой писателей был роман в повестях Масштаб, первая часть которого вышла в Мире фантастики.

Сергей и Марина являются лауреатами большого количества литературных премий в области фантастики, а также членами писательских союзов Украины и РФ. В частности, они были признаны лучшими писателями-фантастами Европы на Всемирном и Всеевропейском собрании фантастов Еврокон-2005, проходивших в Глазго.

В 2009 году писатели переехали из Киева в Москву, а через четыре года – в США (штат Калифорния).

Напомним, что о смерти Сергея Дяченко сообщила его супруга Марина, однако причину она не указала.