Актор та комік Джим Керрі та канадська актриса українського походження Кетрін Винник відреагував на рішення Кремля заборонити в’їзд до Росії.

До чорного списку РФ вони потрапили разом з іншими десятками громадян Канади – політики, бізнесмени та діячі культури.

Так, Джим Керрі у Twitter написав, що трапилося найгірше, відповідаючи письменниці Маргарет Етвуд на її бажання відпочити у Москві у вихідні.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia????…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. ????☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022