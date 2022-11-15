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Привід для гордості: Джим Керрі та Кетрін Винник відреагували на заборону на в’їзд до РФ

15 Листопада 2022, 12:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Привід для гордості: Джим Керрі та Кетрін Винник відреагували на заборону на в’їзд до РФ

Актор та комік Джим Керрі та канадська актриса українського походження Кетрін Винник відреагував на рішення Кремля заборонити в’їзд до Росії.

До чорного списку РФ вони потрапили разом з іншими десятками громадян Канади – політики, бізнесмени та діячі культури.

Так, Джим Керрі у Twitter написав, що трапилося найгірше, відповідаючи письменниці Маргарет Етвуд на її бажання відпочити у Москві у вихідні.

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– Так, Маргарет Етвуд, боюся, трапилося найгірше. Нам заборонили в’їжджати до Росії … але проблеми 100 канадців у цьому божевільному світі не дрібниці! У нас завжди буде Париж. Тут завжди будуть раді, – заявив Керрі.

Щодо Винник, то вона не засмутилася таким новинам. Акторка вважає, що заборона на в’їзд до РФ для неї це привід для гордості — реакцію Кремля потрібно ще заслужити, роблячи добрі справи.

Нагадаємо, що Джим Керрі та Кетрін Винник з перших днів війни активно підтримували Україну та робили все, щоб убивство мирних українців якнайшвидше закінчилося.

У лютому Керрі казав, що йому болить серце за Україну, і гнівно висловлювався у бік диктатора.

Кетрін Винник також публічно підтримала Україну та виклала своє фото з Києва.

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