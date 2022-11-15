Актор та комік Джим Керрі та канадська актриса українського походження Кетрін Винник відреагував на рішення Кремля заборонити в’їзд до Росії.

До чорного списку РФ вони потрапили разом з іншими десятками громадян Канади – політики, бізнесмени та діячі культури.

Так, Джим Керрі у Twitter написав, що трапилося найгірше, відповідаючи письменниці Маргарет Етвуд на її бажання відпочити у Москві у вихідні.

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– Так, Маргарет Етвуд, боюся, трапилося найгірше. Нам заборонили в’їжджати до Росії … але проблеми 100 канадців у цьому божевільному світі не дрібниці! У нас завжди буде Париж. Тут завжди будуть раді, – заявив Керрі.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia????…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. ????☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022

Щодо Винник, то вона не засмутилася таким новинам. Акторка вважає, що заборона на в’їзд до РФ для неї це привід для гордості — реакцію Кремля потрібно ще заслужити, роблячи добрі справи.

Нагадаємо, що Джим Керрі та Кетрін Винник з перших днів війни активно підтримували Україну та робили все, щоб убивство мирних українців якнайшвидше закінчилося.

У лютому Керрі казав, що йому болить серце за Україну, і гнівно висловлювався у бік диктатора.

Кетрін Винник також публічно підтримала Україну та виклала своє фото з Києва.