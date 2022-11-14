Канадско-американскому актеру Джиму Керри и канадской актрисе украинского происхождения Кэтрин Винник запретили въезд в Россию.

МИД РФ обнародовал список с именами 100 граждан Канады, которым нельзя посещать РФ. В него попали политики, бизнесмены и деятели культуры.

— В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады, говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Джим Керри и Кэтрин Винник с первых дней полномасштабной войны поддерживают нашу страну.

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Еще в феврале Керри сказал, что у него болит сердце за Украину, назвав кровавого лидера РФ политическим придурком.

Кэтрин Винник публично поддержала Украину еще до начала полномасштабной войны. Тогда она это сделала на фоне новостей о напряженной военно-политической ситуации.

Актриса обнародовала свое фото, сделанное в Киеве и написала, что она за родную страну.