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Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років – ЗМІ

20 Квітня 2022, 11:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років – ЗМІ

Українському тревел-блогеру та ведучому Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років.

Так, колишній ведучий Орел і Решка зможе відвідати територію РФ у 2072 році. Заборона почала діяти 16 квітня 2022 року. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Таке рішення було ухвалено через різкі висловлювання Антона з приводу війни в Україні. На закінчення терміну заборони Птушкіну буде 88 років.

Раніше також у росЗМІ з’явилася інформація про те, що в’їзд на найближчі 50 років до РФ заборонили й іншим селебриті, серед яких – Світлана Лобода, Макс Барських, Вєрка Сердючка, Андрій Бєдняков та інші. Проте підтвердження цьому поки що немає.

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Раніше Антон Птушкін закликав росіян виступити проти війни в Україні. Він записав відеозвернення, в якому також провів аналогію з 1941 роком.

Сам блогер у цей момент перебував у Києві разом із мамою, яка в 2014 році виїхала з Луганська через вторгнення РФ.

Фото: Антон Птушкін

Теги
заборона, Росія
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