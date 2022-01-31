Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник поддержала Украину на фоне новостей о напряженной военно-политической ситуации.

На личной странице в Instagram звезда поделилась фото возле монумента Родина-Мать, расположенного на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Снимок был сделан во время последнего визита Кэтрин в Киев в августе 2021 года. Актриса позирует в оранжевых брюках, белом топе и кедах. Свой летний образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

– Я за Родину, Украину, – лаконично подписала кадр Кэтрин.

В комментариях украинцы поблагодарили Кэтрин Винник за гражданскую позицию, а пользователи сети из разных уголков мира также выразили свою поддержку Украине.

Спасибо, мы это ценим!

Я надеюсь, что это скоро закончится.

С Украиной в сердце!

Спасибо, что помните наших предков и свои корни.

Мы поддерживаем Украину в Великобритании. Все народы, все нации имеют право на самоопределение.

Украина – удивительная страна прекрасных душевных людей! – пишут в комментариях.

Ранее Кэтрин Винник показала семейный дом и фотографии родителей. Звезда имеет украинские корни – ее предки родом из Западной Украины. Родители актрисы родились в Германии, откуда эмигрировали в Канаду.

Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто, посещала украинскую католическую церковь, а также участвовала в скаутском движении Пласт.

Винник стала известной благодаря ролям в таких лентах как Кости, Викинги, Странные фантазии Чарли Свона III, Темная башня, Заместитель и Фальшивомонетчик.