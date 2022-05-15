Український ведучий Сергій Притула зібрав 2,5 млн грн на допомогу ЗСУ, коментуючи трансляцію фіналу Євробачення 2022.

Раніше на прохання користувачів Twitter Притула погодився коментувати виступи фіналістів Євробачення. Єдиною умовою проведення стриму було зібрати 1 млн грн на ЗСУ.

Відтак замість 1 млн Притулі вдалося зібрати 2,5 млн грн. Це не фінальна сума – без урахування криптовалюти та переказів на рахунок його фонду.

– Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. Kalush Orchestra, ви розірвали! Українці, ви неймовірні! Одна перемога є, працюємо далі, – написав він.

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support???????? — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022

У перший день повномасштабної війни Сергій Притула разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у будівлі свого офісу в Києві. Вони активно допомагають нашій армії та цивільним у гарячих точках усім необхідним. Раніше Притула назвав найкумедніші запити для ЗСУ, з якими до нього зверталися.