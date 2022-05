Український ведучий Сергій Притула зібрав 2,5 млн грн на допомогу ЗСУ, коментуючи трансляцію фіналу Євробачення 2022.

Раніше на прохання користувачів Twitter Притула погодився коментувати виступи фіналістів Євробачення. Єдиною умовою проведення стриму було зібрати 1 млн грн на ЗСУ.

Відтак замість 1 млн Притулі вдалося зібрати 2,5 млн грн. Це не фінальна сума – без урахування криптовалюти та переказів на рахунок його фонду.

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support????????

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022