Украинский ведущий Сергей Притула собрал 2,5 млн грн на помощь ВСУ, комментируя трансляцию финала Евровидения 2022.

Ранее по просьбе пользователей Twitter Притула согласился комментировать выступления финалистов Евровидения. Единственным условием проведения стрима было собрать 1 млн грн на ВСУ.

Следовательно, вместо 1 млн Притуле удалось собрать 2,5 млн грн. Это не финальная сумма – без учета криптовалюты и переводов на счет его фонда.

– Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн уже, и это только мои карты. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. Kalush Orchestra, вы разорвали! Украинцы, вы невероятные! Одна победа есть, работаем дальше, – написал он.

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support???????? — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022

В первый день полномасштабной войны Сергей Притула вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в здании офиса в Киеве. Они активно помогают нашей армии и гражданским в горячих точках всем необходимым. Ранее Притула назвал самые забавные запросы для ВСУ, с которыми к нему обращались.