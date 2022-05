Украинский ведущий Сергей Притула собрал 2,5 млн грн на помощь ВСУ, комментируя трансляцию финала Евровидения 2022.

Ранее по просьбе пользователей Twitter Притула согласился комментировать выступления финалистов Евровидения. Единственным условием проведения стрима было собрать 1 млн грн на ВСУ.

Следовательно, вместо 1 млн Притуле удалось собрать 2,5 млн грн. Это не финальная сумма – без учета криптовалюты и переводов на счет его фонда.

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support????????

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022