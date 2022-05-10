Підписники просять Байрактар: Сергій Притула – про запити для ЗСУ

У перший день війни, яку Росія розв’язала проти України, ведучий Нового каналу Сергій Притула разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у будівлі свого офісу в Києві. Вони активно допомагають нашій армії та цивільним у гарячих точках усім необхідним. Але і в такій надсерйозній справі не обходиться без кумедних моментів.

– Не завжди тим, хто щось просить, це потрібно. Дуже часто людина, яка робить запит на щось, не тямить, як з тим себе поводити. Наприклад, усі волонтери шукають для бійців коліматорні приціли. Це така “цяцька”, з якою треба вміти поводитись. І от приходить людина й каже: “Мені треба коліматорний приціл”. Штука дорога, ми їх точково роздаємо. Але знаємо, що це підрозділ хороший, він розрісся, і справді цьому бійцеві треба.

Ми дали цей приціл, і знаєте, що відбувається далі? Наступного дня він приходить і каже: “Дайте мені ще планку під приціл і автомат”. Бо одразу розуміння, що потрібно те і те, в нього немає. А знаєте, що відбувається ще наступного дня? Боєць приходить і каже: “І батарейку” (Сміється. – Ред.). Це такі випадки, коли люди знають, що це треба, але як воно функціонує не завжди розуміють, – розповів Притула в інтерв’ю Оксані Гутцайт.

Особливі запити прилітають і в соцмережі Притули:

– Дуже часто в коментарях підписники просять байрактар для підрозділу, яким вони опікуються. Але значно більше радості буває, коли тобі ставлять військові завдання, ти розумієш, що це нереально, але то робиш. У нас розкішні хлопці й дівчата, які працюють у підрозділі міжнародних закупівель.