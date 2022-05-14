Телеведучий Сергій Притула хоче коментувати фінал Євробачення 2022 року, але з однією умовою. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно допомагає ЗСУ, збираючи кошти і закуповуючи на них екіпірування для наших захисників.

Про свою пропозицію щодо музичного конкурсу Прітула заявив у Twitter. Шоумен запевняє, що не хотів відволікатися від справ допомоги ЗСУ, але готовий зробити виняток заради загальної вигоди.

Сергій заявив, що готовий стати коментатором за 1 млн грн – гроші задонатять охочі під час стриму шоумена.

Отже, домовилися. Коментую фінал #Євробачення 2022.

Тільки тут у твіттері, зроблю аудіокімнату. Субота. 14 травня. 22:00. Готуйтеся донатити;))) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 13, 2022

– Отже, домовилися. Коментую фінал Євробачення 2022 року. Тільки тут у Twitter, зроблю аудіокомнату. Субота. 14 травня. 22:00. Готуйтесь донатити! – додав Притула.

Телеведучий усіма способами шукає, як допомогти захисникам України амуніцією. Наприкінці квітня фонду шоумена передали легендарну картину з особистої колекції – Квіти виросли близько четвертого блоку. Роботу Марії Приймаченко продали за $500 тис. – початкова ставка була у розмірі $5 тис. Під час торгів її підняли 100 разів.

Фінал Євробачення 2022 року відбудеться 14 травня – за перемогу боротиметься український гурт Kalush Orchestra. Україну також можна підтримати голосом – для цього нудно перебувати за кордоном та відправити СМС із числом 12.