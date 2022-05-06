Телеведучий Сергій Притула сказав, чи існують добрі росіяни. За словами шоумена, зараз він не ділить народ Росії, оскільки навіть ліберали, якщо глибше розібратися, погані.

Притула сказав, що отримав пропозицію дати інтерв’ю журналістам опозиційно-ліберального каналу Дождь, на підставі – потрібно доносити росіянам правду про те, що відбувається в Україні.

– Моя відповідь складалася з трьох слів. Перше – росіяни, потім кома і далі ще два слова… Один російський корабель на цю адресу сходив. Немає для мене зараз ні добрих, ні поганих росіян. Є лише ті добрі, яких робить ЗСУ, у кількості понад 22 тис. осіб, – зазначив Сергій.

Телеведучий додав, що коли деякі росіяни наразі починають говорити про неправоту свого президента Володимира Путіна, він не розуміє, оскільки вся їхня країна в його мініатюрах. Каже, що навіть ті, котрі називають себе лібералами, такими не є.

– Дуже сильно того року переживали, коли посадили Олексія Навального. Ти кажеш: Люди, цей ути**к, який каже, що Крим не бутерброд, що його туди-сюди. За кого ви переживаєте, про яких лібералів ви кажете? Це той самий Навальний, який в 2008 році писав, що слід було б по гризунам запустити ракетою. Гризуни – це під час гарячої фази російсько-грузинської війни. Отак вони ставляться до сусідів, – згадав шоумен.

Він додав, що нам не потрібне співчуття тих, хто прозрів, оскільки 22 роки путінського режиму вони мовчали, чим призвели до того, що наразі в їхній країні немає нормальних.

– Нехай у с**ку собі засунуть своє співчуття… Зараз у них країна – 140 млн д**ілів, які вмиваються нашою кров’ю щодня. Тому всіх під один гребінець. Я зберігав зв’язок із трьома росіянами навіть останніх вісім років. Цей зв’язок був ще з дитинства. Якщо ти думаєш, що хтось із них запитав: Сергію, чи затишно твоїм дітям у бомбосховищі під сиренами, то ні, – поділився Притула.

Телеведучий сказав, що в його випадку та прикладі – він людина, для якої поняття нормалізації відносин із РФ неможливе. Він додав, що докладе максимум зусиль, щоб уберегти і країну, і наших дітей від будь-яких контактів із цією нацією.

– Відділитися максимум… Ми Чорне море викопали, може, ми й на кордоні щось викопаємо чи збудуємо стіну. Все, до чого вони торкаються, вони руйнують. Це сарана. Вони нічого доброго не роблять, тільки кудись приходять та знищують, – підсумував Сергій.

Наразі Сергій Притула активно займається волонтерською діяльністю. Нещодавно він розповів про потреби армії та донати для фонду. За словами ведучого, транспорт залишається одним із найнагальніших і найболючіших запитів української армії.