Український співак Микита Алексєєв (Alekseev) випустив кліп на пісню Мама. Він присвятив свій сингл найдорожчій людині в житті для кожного з нас.

Вихід кліпу не просто припадає на 1 червня – у перший день літа весь світ святкує Міжнародний день захисту дітей.

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Відомо, що відеоролик знімали у Києві – він заспівав на фоні неба, і також показав у кліпі українських матерів, які змушені залишати свої будинки на фоні війни з Росією. Слова до пісні написала Ангеліна Буковська, а кліп зняв Костянтин Гордієнко.

– Мама і є найпершим і найнадійнішим захистом кожної дитини: мама шестирічного Влада з Бучі захищає з небес і дякує йому щоразу, коли він приносить їжу на місце поховання. Тримісячна Кіра разом із мамою Валерією з Одеси так і залишилися нерозлучними на всю вічність і вже там їм нічого не загрожує, а мільйони матерів рятують своїх дітей щодня, як в Україні, так і за її межами, – додав Alekseev.

Відомо, що 29 травня Alekseev повернувся до Києва. З ним також до столиці приїхала його дівчина, учасниця групи ВІА Гра Уляна Синецька. Музикант зізнався, що дуже радий повернутись, і сподівається, що це тепер назавжди.