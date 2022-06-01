Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) выпустил клип на песню Мама. Он посвятил свой сингл самому дорогому человеку в жизни для каждого из нас.

Выход клипа не спроста приходится на 1 июня — в первый день лета весь мир празднует Международный день защиты детей.

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Известно, что видеоролик снимали в Киеве — он спел на фоне неба, и также показал в клипе украинских матерей, которые вынуждены покидать свои дома на фоне войны с Россией. Слова к песне написала Ангелина Буковская, а клип снял Константин Гордиенко.

— Мама и является самой первой и надежной защитой каждого ребенка: мама шестилетнего Влада из Бучи защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место захоронения. Трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих чад каждый день, как в Украине, так и за ее пределами, – поделился Alekseev.

Известно, что 29 мая Alekseev вернулся в Киев. С ним также в столицу приехала и его девушка, участница группы ВИА Гра Ульяна Синецкая. Музыкант признался, что очень рад вернуться, и надеется, что это теперь навсегда.