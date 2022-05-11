Український співак Микита Алєксєєв (Alekseev) хоче, щоб його дівчина Уляна Синецька, яка народилася і жила в Росії, отримала українське громадянство.

Артист зізнався, що після повномасштабного нападу РФ Синецька виїхала з України до Європи. Нещодавно дівчина повернулася і зараз перебуває разом з ним.

– Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то абсолютно на нашому боці. Вона вірить, що добро на нашому боці і я як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки найкращого в майбутньому, тому дуже хочу змінити їй громадянство. Вона живе тут зі мною чотири роки, він початку наших стосунків. Вона їздила тільки по роботі або куди там ми з нею виїжджали. Тобто вона хоче жити зі мною, будувати своє майбутнє в нашій країні поряд зі мною, – сказав артист.

Зазначимо, що з початку війни Уляна Синецька не висловлювалася щодо нападу РФ. На її сторінці в Instagram 24 лютого опубліковано чорний квадрат із хештегом “ні війні”. Наразі це остання публікація у мікроблозі співачки.

З 2018 року Уляна є учасницею гурту ВіаГра, який продюсує Костянтин Меладзе. В тому ж році вона почала зустрічатися з Микитою Алєксєєвим.

Раніше Алєксєєв розповідав про колег із Росії. Він наголосив, що до нього не зверталися російські музичні діячі, проте багато звичайних людей із РФ відписалося.

Фото: Микита Алексєєв