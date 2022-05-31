Співак Alekseev повернувся до Києва. До столиці України артист приїхав разом зі своєю дівчиною, російською виконавицею та учасницею гурту ВІА Гра Уляною Синецькою.

Про повернення до Києва Alekseev повідомив на День столиці, який в 2022 році відзначали 29 травня. В Instagram він оприлюднив спільне фото з коханою та їхнім французьким бульдогом Нео.

– Моє рідне місто… Я щасливий, що ми повернулися! Вірю та знаю, що це тепер назавжди! Квітни та розвивайся, щоб усі твої жителі жили щасливо під мирним небом. Люблю понад усе, – написав артист.

Під публікацією Уляна залишила емодзі у вигляді червоного серця. У своєму Instagram дівчина нічого не публікувала. Її останній пост – чорний квадрат із підписом #нетвойне.

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Зазначимо, що обраниця артиста родом із Тюменської області. З 2018 року Уляна виступає у гурті ВІА Гра.

У 2019 році Синецька та Alekseev підтвердили свої стосунки.

Раніше Alekseev заявив, що хоче змінити громадянство своєї дівчини. Після повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни Уляна виїхала до Європи, проте згодом повернулася до України. Так, співак сказав, що вона повністю на нашому боці.

Фото: Alekseev