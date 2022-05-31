Певец Alekseev вернулся в Киев. В столицу Украины артист приехал вместе со своей девушкой, российской исполнительницей и участницей группы ВИА Гра Ульяной Синецкой.

О возвращении в Киев Alekseev сообщил на День столицы, который в 2022 году отмечали 29 мая. В Instagram он обнародовал совместное фото с возлюбленной и их французским бульдогом Нео.

— Мой родной город… Я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что это теперь навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом. Люблю больше всего, — написал артист.

Под публикацией Ульяна оставила эмодзи в виде красного сердца. В своем Instagram девушка ничего не публиковала. Ее последний пост — черный квадрат с подписью #нетвойне.

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Отметим, что избранница артиста родом из Тюменской области. С 2018 года Ульяна состоит в группе ВИА Гра.

В 2019 году Синецкая и Alekseev подтвердили свои отношения.

Ранее Alekseev заявил, что хочет сменить гражданство своей девушки. После полномасштабного вторжения РФ в нашу страну Ульяна выехала в Европу, однако позже вернулась в Украину. Так, певец сказал, что она полностью на нашей стороне.

Фото: Alekseev