На прощання з Ніною Матвієнко завітали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко – комік-дует Кролики. Це вперше, коли за час повномасштабної війни вони з’явилися на публіці.

Крім того, несподівано було побачити Кроликів в Україні. Оскільки навіть після 24 лютого 2022 року вони не висловили підтримку рідній країні. Але серед охочих попрощатися з артисткою їх помітили. Нагадаємо, 11 жовтня в Києві відбувається прощання з Матвієнко.

Не секрет, що Данилець і Моїсеєнко продовжували гастролювати в РФ після 2014 року і давати пропагандистам інтерв’ю, скаржачись на українців. Також вони підтримували окупацію Криму. А тому були припущення, що й перебувають зараз вони в країні-агресорі.

Зараз дивляться

Ще у квітні 2023 року концерти комік-дуету Кролики бойкотували у США та Канаді через підтримку РФ та замовчування війни в Україні. Тоді українській делегації вдалося скасувати їхні виступи.

Єдиний, хто говорив, що бачив Кроликів під час війни в Україні – актор-гуморист Віктор Андрієнко. В одному з інтерв’ю він розповідав, що його дружина помітила коміків у Києві на одному з благодійних концертів. Чому Данилець і Моїсеєнко зберігають мовчання – невідомо.

Фото: Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко