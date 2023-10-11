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Вона і є Україна: Тоня Матвієнко не стримала емоцій на похоронах мами

11 Жовтня 2023, 12:13
Валентина Чорна редакторка стрічки
Тоня Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко не стримала емоцій на похоронах мами, народної артистки України Ніни Матвієнко.

Вона подякувала всім людям, які пам’яють, поважають та цінують Ніну Митрофанівну.

– Велике горе в нашій родині і для нашої України. Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все. Вона дуже просила, щоб на похоронах ніхто не плакав. Просила, щоб згадали щось хороше, – сказала Тоня зі сльозами на очах.

Поруч з Тонею в цей момент перебував її чоловік Арсен Мірзоян і старша дочка Уляна.

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Церемонія прощання з Ніною Матвієнко проходить у Національній філармонії (Володимирський узвіз, 2).

Провести легендарну співачку в останню путь прийшли сотні шанувальників та знаменитості.

Про смерть Ніни Матвієнко її дочка повідомила вранці 8 жовтня. Артистка не дожила до свого 76-річчя два дні.

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