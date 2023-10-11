Співачка Тоня Матвієнко не стримала емоцій на похоронах мами, народної артистки України Ніни Матвієнко.
Вона подякувала всім людям, які пам’яють, поважають та цінують Ніну Митрофанівну.
– Велике горе в нашій родині і для нашої України. Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все. Вона дуже просила, щоб на похоронах ніхто не плакав. Просила, щоб згадали щось хороше, – сказала Тоня зі сльозами на очах.
Поруч з Тонею в цей момент перебував її чоловік Арсен Мірзоян і старша дочка Уляна.
Церемонія прощання з Ніною Матвієнко проходить у Національній філармонії (Володимирський узвіз, 2).
Провести легендарну співачку в останню путь прийшли сотні шанувальників та знаменитості.
Про смерть Ніни Матвієнко її дочка повідомила вранці 8 жовтня. Артистка не дожила до свого 76-річчя два дні.