Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відбулося прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Церемонія пройшла у Національній філармонії (Володимирський узвіз, 2). Провести легендарну співачку в останню путь прийшли сотні шанувальників та знаменитості.

Зокрема, на фото з церемонії прощання можна побачити Антоніну Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном, Михайла Хому, Амадора Лопеса, Анну Добриднєву та інших.

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У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко / 6 зображень

Попрощатися з Ніною Матвієнко прийшов також дует Кролики. Скандально відомі коміки Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко підтримали політику РФ та окупацію Криму. Після 24 лютого вони продовжили працювати на агресора.

Поховають Ніну Матвієнко на Звіринецькому кладовищі в Києві (вулиця Верхня, 21) о 14:30.

Нагадаємо, про смерть Ніни Матвієнко стало відомо вранці 8 жовтня. Артистці було 75 років. У неї залишилося троє дітей, чоловік та онуки.

Зі слів близьких подруг Матвієнко стало зрозуміло, що артистка хворіла і пережила кілька операцій.