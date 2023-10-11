Прощание с Ниной Матвиенко посетили Владимир Данилец и Владимир Моисеенко — комик-дуэт Кролики. Это впервые, когда за время полномасштабной войны они появились на публике.

Кроме того, неожиданно было увидеть Кроликов в Украине. Поскольку даже после 24 февраля 2022 года они не выразили поддержку родной стране. Но среди желающих проститься с артисткой их заметили. Напомним, 11 октября в Киеве проходит прощание с Матвиенко.

Не секрет, что Данилец и Моисеенко продолжали гастролировать по РФ после 2014 года и давать пропагандистам интервью, жалуясь на украинцев. Также они поддерживали оккупацию Крыма. А потому были предположения, что и находятся сейчас они в стране-агрессоре.

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Еще в апреле 2023 года концерты комик-дуэта Кролики бойкотировали в США и Канаде из-за поддержки РФ и замалчивании войны в Украине. Тогда украинской делегации удалось отменить их выступления.

Единственный, кто говорил, что видел Кроликов во время войны в Украине — актер-юморист Виктор Андриенко. В одном из интервью он рассказывал, что его жена заметила комиков в Киеве на одном из благотворительных концертов. Почему Данилец и Моисеенко хранят молчание — неизвестно.

Фото: Владимир Данилец и Владимир Моисеенко