Концерти українського комік-дуету Кролики бойкотували у США та Канаді. Його учасники – Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко підтримують війну в Україні та політику РФ.

У зрадників було заплановано дев’ять концертів за кордоном, зокрема – у Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Сіетлі та інших містах. Однак українська делегація швидко відреагувала і бойкотувала їхні виступи. Про це у Facebook повідомив підприємець Данило Тонкопій.

– Зв’язалися з концертними майданчиками. Зв’язалися з промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи в мерії. Підготували всі інструменти скасування. У підсумку, скасували вісім із дев’яти концертів. Поки на сайті організатора залишився тільки концерт у Нью-Йорку, усіх інших концертів уже немає, – наголосив він.

Тонкопій висловив упевненість у тому, що концерт, який залишився, також скасують, оскільки вони зараз старанно працюють над цим. Якщо організатори не погодяться – будуть організовані протести.

Як бачимо, заробити за кордоном у Кроликів не вийде. У такий спосіб вони поплатилися за підтримку кривавого режиму, адже ще до повномасштабної війни Данилець і Мойсеєнко всіляко демонстрували свою проросійську позицію.

Ба більше, вони підтримали окупацію Криму, а в 2019 році потрапили в базу Миротворець.

Фото: Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко