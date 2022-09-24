С начала полномасштабного вторжения России в Украину, многие граждане нашей старны были вынуждены уезжать за границу. Поток беженцев был очень большим, и соседние страны сделали все, чтобы защитить наших женщин и детей.

К организациям и государственным программам также присоединялись и мировые звезды, которые готовы пожертвовать своим комфортом ради помощи. Они поселяли женщин и детей в своих домах, а также финансово помогали тем, кто в этом нуждается.

Мировые звезды, которые приютили украинских беженцев — далее в материале.

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Танцовщица Моци Мабусе с первых дней полномасштабного вторжения призывала мир остановить войну. Звезда призналась, что приютила в своем доме 10 украинских беженцев в Германии. Танцовщица жената на украинце Евгению Вазинюку, родители которого также спасались от российских бомб. Они проживают вместе с Моци.

Телеведущая Наташа Каплинская также предложила дом украинской семье — они были вынуждены бежать из своей страны. Она предоставила жилье четырем украинцам в Великобритании. Раньше ее отец нуждался в политическом убежище в Великобритании, после участия в протестах Кейптаунского университета в 1960-х годах.

Еще один британец протянул руку помощи украинцам — Бенедикт Камбербэтч также приютил у себя беженцев. И хотя артист не стал раскрывать личности своих гостей, он заявил, что помогает им как финансово, так и решает вопрос с местом проживания.

Британский телеведущий Крис Таррант также открыл двери для троих украинских беженцев. Он заявил, что бюрократия мешает гражданам Великобритании быстро принимать у себя украинцев.

В доме Криса живет украинка, ее пожилая мама и 9-месячный ребенок. Глава семьи остался в Украине, чтобы защищать свои земли.

Наши соседи готовы помогать столько, сколько понадобится. Польский режиссер Кшиштоф Занусси приютил в своих домах шесть семей из Украины. Он заявил, что вместе с женой прониклись судьбой украинцев, вынужденных бежать. Продюсер добавил, что многие поляки уступили своим интересам ради других людей, в том числе и для украинцев.