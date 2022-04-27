Британський актор Бенедикт Камбербетч розповів про українських біженців, які житимуть в його будинку.

За словами голлівудського актора, вони вже виїхали з України і він щодня стежить за їхнім пересуванням.

Артист зазначив, що не може розкривати надто багато подробиць про українську родину, оскільки це їхнє приватне життя, однак сказав, що хоче їм забезпечити стабільність.

– На жаль, вони проходять курс лікування – якщо говорити щось ще про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя, а занадто багато інформації про те, коли вони приїдуть, буде вторгненням у моє – але я хочу дати їм деяку стабільність після того, що їм довелося пережити, і вони житимуть у моєму домі, – сказав Бенедикт.

Він також розповів, що допомагає й іншим біженцям із України фінансово.

У середині березня Бенедикт Камбербетч заявив про готовність прийняти українських біженців у своєму будинку. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України).