Телеведуча Наташа Каплінська запропонувала будинок українській родині, що змушена була тікати зі своєї країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Ведуча зізналася, одразу ж зареєструвалася на необхідній платформі, щоб надати прихисток сім’ї з України. В результаті вона забрала чотирьох осіб – батька, який частково осліп і тому не міг воювати, мати, 12-річного хлопчика та шестирічну дівчинку. У них була лише невелика валіза.

– Я з сім’ї біженців, і мені дуже пощастило, що в мене є місце… Вони чудові і вдячні, і просто хочуть бути вдома. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та сім’єю в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутись додому, – сказала Наташа.

Батько телеведучої був політичним біженцем з Південної Африки, якому надали прихисток у Великій Британії після того, як він взяв участь у протестах Кейптаунського університету в 1960-х роках.

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Одним із перших, хто висловив готовність прийняти українських біженців, став актор Бенедикт Камбербетч. Згодом він розповів, що знайшов сім’ю, і вона вже їде до нього.

Він також додав, що допомагає й іншим біженцям із України фінансово.