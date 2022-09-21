Польський режисер Кшиштоф Зануссі надав прихисток у своїх будинках шести сім’ям з України, які були змушені залишити свої оселі через повномасштабну війну, розв’язану РФ.

– Ми з дружиною дуже перейнялися їхньою долею. Поселили у наших будинках і у Варшаві, і за містом. Помістились усі. При тому, що були не лише діти, а й домашні тварини. Зараз залишилося лише дві родини, – сказав режисер.

Лауреат нагород Каннського, Берлінського та Венеціанського кінофестивалів додав, що для нього це був новий досвід, а реакція простих поляків на потреби українців була дуже позитивною. Про це повідомляє Ukrayina.pl.

Каже, багато людей у ​​Польщі поступилися своїми інтересами заради інших. Таким чином згадали про таку річ, як солідарність.

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83-річний Кшиштоф зазначив, що свого часу пережив страхіття Другої світової війни. Тоді він був дитиною.

– І для мене це щось, що нагадує дитинство. Я добре знаю, який це жах! – зазначив Зануссі.

Варто зазначити, що Кшиштоф не єдиний, хто допоміг українським біженцям. Готовність дати прихисток сім’ї висловлювали також співачка Шер, актор Бенедикт Камбербетч, рок-музикант і телеведуча Оззі та Шерон Осборни, королівське подружжя Бельгії, а також інші.