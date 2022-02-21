Украинский телеведущий Сергей Притула признался, что в финале национального отбора на Евровидение 2022 болел за группу Kalush Orchestra.

После объявления результатов солист коллектива Олег Псюк даже звонил Притуле для того, чтобы попросить совета.

– Олег звонил мне на следующий день после того, как все это произошло. Спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я, честно говоря, не столь профессиональный эксперт, который может что-то советовать в вопросах коммуникации с Суспільним Мовником, который сам устанавливает правила. Пожелал им удачи, – рассказал телеведущий.

Притула, который с 2017-го по 2021 год был неизменным ведущим нацотбора, отметил, что скандалы являются неотъемлемой частью этого мероприятия.

– Скандалы – это неотъемлемая часть национального отбора на Евровидение. И я не скажу, что за время моей работы ведущим на нацотборе их не было. Они тоже были. Правда, несколько иного формата. Креативная индустрия, шоу-бизнес, музыка, спорт, телевидение выполняют определенную терапевтическую функцию разгрузки мозга. Люди должны выпустить излишнюю энергию, которая накапливается от внешней агрессии, — сказал Сергей.

Ранее группа Kalush Orchestra заявила, что не против ехать на Евровидение 2022. Суспільний мовник уже связывался с менеджерами коллектива по поводу выступления на международном песенном конкурсе, однако окончательное решение они еще не приняли.

Напомним, что в финале нацотбора на Евровидение 2022 победу одержала певица Алина Паш с песней Тіні забутих предків. Однако впоследствии артистка отказалась от участия в конкурсе из-за скандала, который разгорелся вокруг ее визита в оккупированный полуостров Крым в августе 2015 года.

Коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania занял второе место в национальном отборе с 14 баллами, поэтому оргкомитет предложил группе представлять Украину на Евровидении 2022 в Турине.