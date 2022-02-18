Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що не проти представляти Україну на Євробаченні 2022.

У розмові з Сергієм Притулою на Радіо НВ артист зазначив, що Суспільний мовник вже зв’язувався з менеджерами колективу щодо виступу на міжнародному пісенному конкурсі. Проте остаточне рішення буде ухвалене вже сьогодні.

– А з приводу того, як з ними співпрацювати далі… Ну, можу сказати, що мій гарний виступ не залежить від Суспільного. І я навіть радий, що Євробачення в Італії організовують не вони, тому я представлятиму Україну, а не Суспільне. Наші претензії були виключно до них, через те, що не ясно і не прозоро все відбувалося. Судді плуталися, і навіть один з них почав нас відкрито зливати і ображати, – сказав Олег Псюк.

Нагадаємо, що у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022 перемогу здобула співачка Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків. Проте серед українців почало активно зростати обурення через те, що у 2015 році артистка відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.

Аліну звинувачували в тому, що адмінкордон вона перетнула у незаконний спосіб – через Москву. Паш надала довідку з ДПСУ, що вона перетинала адмінкордон через КПВВ Чаплинка на Херсонщині. Проте, прикордонники спростували цю інформацію, мовляв, такий документ нікому не видавався.

Згодом, Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні 2022. 17 лютого оргкомітет відбору заявив, що запропонував поїхати на Євробачення фіналісту, який посів друге місце, тобто гурту Kalush Orchestra.