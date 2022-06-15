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Прогулялася зруйнованими вулицями: Лобода приїхала в рідний Ірпінь

15 Червня 2022, 20:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прогулялася зруйнованими вулицями: Лобода приїхала в рідний Ірпінь
Джерело: Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода приїхала до рідного міста Ірпінь, яке зруйнували російські окупанти.

Зруйновані рашистами вулиці артистці особисто показав міський голова Олександр Маркушин. Також вона відвідала розбомблений міст, де ховалися мирні мешканці.

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Потрапила Лобода і на вуличний концерт, під час якого співали гімн України.

Ба більше, на початку червня Світлана сказала, що протягом трьох місяців не давала концертів, проте наразі вирішила відновити свою діяльність. Артистка зазначила, що половина грошей з її виступів підуть на допомогу Ірпеню.

Слід зазначити, що Світлана Лобода роками будувала кар’єру в РФ і навіть мешкала там якийсь час. На початку повномасштабної війни співачка мовчала, проте через чотири дні все ж таки вирішила висловитися у відеозверненні, але не назвала своєї чіткої позиції. Лише місяць потому артистка назвала винуватців війни.

Нещодавно Світлана Лобода представила пісню про війну українською мовою. Композиція одержала назву Молитва. Разом із треком артистка представила чорно-біле відео.

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Теги
Ірпінь Війна в Україні Світлана Лобода
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